В Бурейском районе с трассы слетел автомобиль, двое пострадавших

Фото: instagram.com/blag_dtp

2 января в Бурейском районе произошло ДТП с пострадавшими. Здесь с трассы слетел и опрокинулся автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 11 часов утра на 12-м километре автодороги Прогресс – Новобурейский. Водитель 1979 года рождения управлял машиной Toyota Ractis. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы, опрокинулся. Пострадали водитель и пассажир 1984 года рождения, их доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия.