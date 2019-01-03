Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:55 0

В Бурейском районе с трассы слетел автомобиль, двое пострадавших

В Бурейском районе с трассы слетел автомобиль, двое пострадавших
Фото: instagram.com/blag_dtp

2 января в Бурейском районе произошло ДТП с пострадавшими. Здесь с трассы слетел и опрокинулся автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 11 часов утра на 12-м километре автодороги Прогресс – Новобурейский. Водитель 1979 года рождения управлял машиной Toyota Ractis. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы, опрокинулся. Пострадали водитель и пассажир 1984 года рождения, их доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Просмотров всего: 585

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Тынде сняли на видео водителя, минуту ехавшего по встречке

Происшествия

В соцсетях сообщают о мужчине, устроившем дебош в магазине Свободного
Общество

Амурчане сообщают о новогодних автохамах

Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 19
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь