Жители Благовещенска стоят в очередях, чтобы скатиться с горок на площади
Фотограф ИА «Амур.инфо» Василий Романенков в своем Инстаграме обратил внимание на особенность отдыха на главной площади Благовещенска. Чтобы скатиться с больших ледяных горок, отдыхающие вынуждены тратить время в больших очередях.
«О-о-очень весело на горках. Традиционная русская забава – стоять в очереди», – написал Василий, запостив несколько соответствующих фотографий. «Просто нужно в 4 утра кататься!» – заявил на это один из пользователей.
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