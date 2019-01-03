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сегодня, 09:31 6

Жители Благовещенска стоят в очередях, чтобы скатиться с горок на площади

Жители Благовещенска стоят в очередях, чтобы скатиться с горок на площади
Фото: instagram.com/rwi013

Фотограф ИА «Амур.инфо» Василий Романенков в своем Инстаграме обратил внимание на особенность отдыха на главной площади Благовещенска. Чтобы скатиться с больших ледяных горок, отдыхающие вынуждены тратить время в больших очередях.

«О-о-очень весело на горках. Традиционная русская забава – стоять в очереди», – написал Василий, запостив несколько соответствующих фотографий. «Просто нужно в 4 утра кататься!» – заявил на это один из пользователей.

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#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    в прошлом году были средние горки. моему ребенку подходили. в этот раз к большим не подойти. на маленьких отказался кататься. ушел расстроенный.

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    горки годнявые, конечно, строители городка галочку должны поставить - надо делать большие, как минимум ещё две - можно чуть пониже, действительно.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    на горках мэрия сэкономила

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Надо бы мэр чтобы вместе с его помощниками в эту очередь встали, вместе со своими внуками. Пусть отдохнут, порезвяться, до вечера, может хоть тогда дойдёт. Хоть бы горки не завалились от такого скопления.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    37 минут назад

    Новость для Первого канала,не меньше!

  • Nikodim

    Nikodim
    4 минуты назад

    У нас народ такой, хоть 5 горок сделай, все равно будут чем то недовольны. 2 больших всегда хватало. Видимо народ не нашёл альтернативы, как для отдыха прийти на площадь всем враз. А вообще сами горки в этот раз понравились, повыше стали, сын позавчера в восторге был. Видимо нужно 4 горки делать, чтоб всех посылать на 4 стороны )

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