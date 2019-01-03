Жители Благовещенска стоят в очередях, чтобы скатиться с горок на площади

Фото: instagram.com/rwi013

Фотограф ИА «Амур.инфо» Василий Романенков в своем Инстаграме обратил внимание на особенность отдыха на главной площади Благовещенска. Чтобы скатиться с больших ледяных горок, отдыхающие вынуждены тратить время в больших очередях.

«О-о-очень весело на горках. Традиционная русская забава – стоять в очереди», – написал Василий, запостив несколько соответствующих фотографий. «Просто нужно в 4 утра кататься!» – заявил на это один из пользователей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Романенков (@rwi013) 1 Янв 2019 в 11:00 PST

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#Новый год #отдых #праздники

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Александр Авдеев