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3января
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сегодня, 09:16 0

Благовещенцев 3 января зовут на главную площадь с бусами

Благовещенцев 3 января зовут на главную площадь с бусами
Фото: Амур.инфо

3 января на площади Ленина в Благовещенске пройдет большой праздник «Бусы для Хавроньи». Символ года по восточному календарю ждет подарки. Их могут смастерить своими руками все желающие.

«Предварительных заявок мы не принимали. Нужно к 12:30 принести свои бусы, будет работать столик регистрации, где участникам выдадут номерки. Номинаций несколько – индивидуальная, семейная, коллективная. Все бусы вывесят на джокерной конструкции. В 13 часов жюри начнет обход, где выберут самые расписные, блестящие и креативные бусы», – рассказала режиссер праздника Елена Гиямова.

После подведения итогов на главной сцене пройдет награждение. Победители получат сладкие призы, а также небольшую бытовую технику – поттеры, вафельницы и многое другое, сообщает Наталья Наделяева в рубрике «Культпросвет».

С 13 до 14 часов на площади также пройдет игровая программа на катке, в 14 часов начнется театрализованный хоровод «Хавронья собирает друзей», где главная героиня праздника и получит лучшие бусы от победителя конкурса.

Будет и третья игровая программа, где всех поздравят Дед Мороз и Снегурочка и другие персонажи. Городской дом культуры приглашает горожан и гостей города отпраздновать наступление нового года.

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#Новый год #отдых #праздники

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