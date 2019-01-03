Амурчане сообщают о новогодних автохамах

Жители Амурской области жалуются на автохамов. Водители машин в Белогорске и в Благовещенске поставили свой транспорт на парковку таким образом, что он мешал как автомобилям, так и пешеходам.

Инстаграм-паблик dtp_belogorsk поведал об инциденте, который произошел в Белогорске возле местного торгового центра «Лимон». По словам одной из подписчиц паблика, она столкнулась с неожиданной проблемой.

«Я не смогла нажать кнопку светофора, чтобы перейти дорогу», – сообщила амурчанка.

Другой инстаграм-паблик, stopham_blg, проинформировал о водителях такси, перекрывших проезд во дворе. Это произошло в Благовещенске по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/9.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk, instagram.com/stopham_blg