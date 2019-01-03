Умер известный советский и российский певец Крис Кельми

Певец Крис Кельми умер в Подмосковье 1 января. Ему было 63 года. Информацию СМИ подтвердили подтвердили в полиции.

Как стало известно «Пятому каналу», певец скончался в Новоглаголево. Скорая приехала к Кельми вечером на вызов, он находился в своем доме. Но музыкант ушел из жизни до приезда медиков.

По последним данным, причиной смерти стала остановка сердца. К этому, вероятно, могло привести чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у 63-летнего певца Криса Кельми начались серьезные проблемы со здоровьем. «Очень грустное известие. Но на самом деле это было делом времени – последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», – сказал музыкальный продюсер Евгений Фридлянд.

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) – известный советский и российский певец и музыкант. Он стал автором таких песен, как «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси». Также он написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Кельми был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».

Участник коллектива «Рок-Ателье» Олег Пронишев заявил, что Кельми привел к смене мировоззрения советских музыкантов в 70-80-х годах прошлого века.

«Это великий человек — порядочный, честный, очень талантливый. Мы все любили его творчество. Он перевернул ВИА 1970-80-х, мировоззрение, ввел свою новую музыку, начиная с "Ночного рандеву" и "Замыкая круг". Он поменял направление музыки в корне, многие группы пошли от него. Это очень грустно, трагедия для меня», – цитирует Пронишева РИА Новости.