Гороскоп на 3 января: Скорпионы сдержат эмоции, Весы отложат дела

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня Овны должны приготовиться к сюрпризам! Тайный поклонник сегодня выдаст себя и возможно, Ваша личная жизнь наладится.

Телец. Вероятно ухудшение характера. Даже если вы будете стараться поступать по справедливости, поступки могут восприниматься в извращенном свете.

Близнецы. Этот день опасен нетерпимостью к критике и иной точке зрения. Нужно понять чувства другого человека. Отдохните и посмотрите фильм, расслабьтесь.

Рак. Нервные перегрузки, стрессы, повышенная возбудимость могут приводить к травмам, авариям, пожарам, а также к выступлениям против устоявшихся норм и порядков.

Читайте также

Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января: у Рыб повысится авторитет, Тельцы потратятся на подарки

Лев. Идет удачное время для поездок, учебы и урегулирования юридических споров. Но не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление.

Дева. Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым.

Весы. Вы успеете даже больше, чем ожидали, если не станете откладывать дела на потом. Не исключено, что придется решать совершенно новые задачи, далеко не такие простые, как может показаться на первый взгляд.

Скорпион. Вам не всегда удается сдержать эмоции. Они часто толкают на поступки, о которых позже придется пожалеть. В этот день нежелательно выяснять отношения с близкими.

Читайте также

Гороскоп на январь 2019 года: у Раков изменится жизнь, Львы почувствуют свободу

Стрелец. Ваша голова будет полна свежих идей и интересных решений. Хотя слегка испортить настроение может нежелание руководства оценить вас по заслугам.

Козерог. Сегодня, за что бы Козерог ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам.

Водолей. Звезды советуют Водолеям настроиться на приключения, которые он так обожает. Сегодня их будет много, значит, есть шанс круто изменить жизнь.

Рыбы. Может возникнуть недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось хитрость, Клубника, наперсток, потеряться, то посмотрите значение в соннике.