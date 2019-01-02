В новом году амурчане могут собирать валежник бесплатно

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник. Ранее сбор упавших деревьев считался незаконной заготовкой древесины. Однако сухие стоящие деревья валежником не считаются, их сбор запрещен.

Поправками в Лесной кодекс «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам» относятся к недревесным лесным ресурсам, что и дает основания для его бесплатного сбора и использования.

Сбор валежника как недревесного лесного ресурса должен осуществляться в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд частными лицами.

К недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пникора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник, сообщает администрация Благовещенского района.

Ранее сбор валежника проводился с разрешения местных властей, на получение разрешения уходило до 120 дней. Возможности сбора были ограничены допустимыми квотами и распространялись только на свободные от аренды лесные участки