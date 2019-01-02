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2января
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сегодня, 20:21 5

В новом году амурчане могут собирать валежник бесплатно

В новом году амурчане могут собирать валежник бесплатно
Фото: artchive.ru

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник. Ранее сбор упавших деревьев считался незаконной заготовкой древесины. Однако сухие стоящие деревья валежником не считаются, их сбор запрещен.

Поправками в Лесной кодекс «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам» относятся к недревесным лесным ресурсам, что и дает основания для его бесплатного сбора и использования.

Сбор валежника как недревесного лесного ресурса должен осуществляться в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд частными лицами.

К недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пникора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник, сообщает администрация Благовещенского района.

Ранее сбор валежника проводился с разрешения местных властей, на получение разрешения уходило до 120 дней. Возможности сбора были ограничены допустимыми квотами и распространялись только на свободные от аренды лесные участки

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#закон #природа

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Комментарии
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  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    Наконец-то дождались... Все за хворостом! Газа всё равно не видать как собственных ушей, весь уйдёт в братский Китай.

  • full

    full
    1 час назад

    Посмотрел бы я на идиота в лесу, которого не устроит лесина в моих руках.

  • Gallardo

    Gallardo
    53 минуты назад

    Наше правительство заботиться о нас!

  • Maliko

    Maliko
    53 минуты назад

    21 век. Ещё 50 лет назад думали, мечтали, что на Марсе яблони вырастим, а на деле... Хворост для растопки печки разрешили собирать.

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Ещё несколько лет бездарного правления и амурчане не то что Смогут собирать этот валежник, а таки будут его собирать.

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