Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18

Новые тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске. Общее число жертв достигло 18 человек. Ранее сообщало об 11 погибших. Один из недавно найденных погибших –мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться больше 30 человек, в том числе 7 детей.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди. Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия – взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».