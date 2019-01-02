Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2января
Предыдущая новость
сегодня, 19:44 0

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Новые тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске. Общее число жертв достигло 18 человек. Ранее сообщало об 11 погибших. Один из недавно найденных погибших –мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться больше 30 человек, в том числе 7 детей.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди. Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия – взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».

Просмотров всего: 101

#происшествия

распечатать


Происшествия 2

Из Приамурья за год выдворили более 100 иностранцев
Происшествия

В соцсетях сообщают о задержании подозреваемого в нападении на девушек в Благовещенске
Происшествия 4

В районе села Дмитриевка автомобиль со знаками такси вылетел с трассы
Происшествия

В Белогорском районе в пожаре пострадал человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь