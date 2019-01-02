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сегодня, 19:07 2

Из Приамурья за год выдворили более 100 иностранцев

Из Приамурья за год выдворили более 100 иностранцев
Фото: r24.fssprus.ru

Из Амурской области с начала 2018 года принудительно выдворили 103 иностранных гражданина, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации. В их числе граждане Молдовы, КНР, Армении, республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

Недавно судебными приставами по ОУПДС ГБР был выдворен гражданин Киргизии. Он в течение нескольких лет пребывал на территории Амурской области и, не имея необходимых документов, а также разрешения на работу, трудился на заготовке леса. Там его нашли сотрудники правоохранительных органов.

Судебные приставы по ОУПДС ГБР сопроводили гражданина до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили его выдворение с территории РФ.

Действия произведены в рамках исполнительного производства. Основанием для его возбуждения послужило вступившие в законную силу постановление Архаринского районного суда по делам об административных правонарушениях.

Согласно требованиям исполнительного документа, судебные приставы, по завершении судебного заседания, по делам об административных правонарушениях, препроводили иностранного гражданина из зала суда и поместили его в специализированное учреждение, где нарушитель закона и находился до момента выдворения, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Капля в океане.

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    vertex

    Капля в океане.



    Но за эту каплю приходится платить не иностранцам, а России.



    А билетик с области до того же Аэербиджана весьма недешев.



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