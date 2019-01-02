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2января
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сегодня, 18:37 0

Пункт пропуска Благовещенск заработал в обычном режиме

В среду, 2 января, начало работать пассажирское направление пункта пропуска Благовещенск. Пункт пропуска будет работать в течение всех новогодних каникул. Пассажиров возят по стандартному расписанию.

Кассы начинают работать с 8:30. Первый автобус отправляется в КНР в 9:00. Последний рейс в Хэйхэ выполняется в 16:30. Возвращение из КНР в 17:00.

Как сообщают в диспетчерской службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», 2 января движение на международном маршруте Благовещенск – Хэйхэ возобновилось в штатном режиме. Перевозку пассажиров осуществляют восемь автобусов. Увеличения количества желающих побывать в Китае в первый день работы не зафиксировано.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области напоминает о необходимости при планировании поездок в Китай заранее уточнять расписание и режим работы пункта пропуска в справочной службе компании-перевозчика по телефону: 59-57-64.

В случае возникновения на территории Хэйхэ угрозы здоровью или личной безопасности следует обращаться с российского сотового телефона в «Центр обеспечения прав и интересов иностранных граждан в Хэйхэ» по телефону +86-13100945121 Цао Лэй (Павел). Для обеспечения бесперебойной связи перед выездом в Хэйхэ также рекомендуется подключить услугу «международный роуминг», сообщает сайт областного правительства.

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#Китай #туризм

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