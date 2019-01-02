В соцсетях сообщают о задержании подозреваемого в нападении на девушек в Благовещенске

В соцсетях и мессенджерах среди жителей Благовещенска начали распространять сообщение, в котором говорится о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к серии нападений на девушек в микрорайоне областного центра. Нападения были 22 и 27 декабря.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 декабря 2018 года неизвестный мужчина совершил как минимум два нападения на девушек: на улице Дьяченко и на Игнатьевском шоссе. Возможно, еще одно нападение было совершено 27 декабря – тоже в микрорайоне. Очевидцы сообщают, что нападавший – высокий мужчина 25-30 лет, восточной внешности. Информация обо всех нападениях имеется в полиции Благовещенска, в следственном отделе по городу Благовещенску зарегистрирован материал проверки этих фактов.

2 января по соцсетям и месенджерам стали распространять сообщение о том, что найден подозреваемый. «Добрый день! Мужчину с Игнатьевского шоссе нашли и арестовали, следом будет депортация. Сообщите людям, чтобы жили спокойно», – сообщается в анонимном тексте.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за подтверждением в правоохранительные органы. Прокомментировать ситуацию пообещали позже.