С начала 2019 года в России начала работать система быстрых платежей. Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса. Система даст преимущество жителям России: в любое время суток физические лица получили возможность переводить деньги по номеру мобильного телефона.

Переводы возможны, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Регулятор планирует, что в будущем сервисы системы быстрых платежей будут развиваться — появится возможность осуществлять платежи в адрес юрлиц и госорганов, сообщает ИА "Регнум".

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Василий Кленин