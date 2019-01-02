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2января
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сегодня, 17:14 1

В России начала работать система быстрых платежей

В России начала работать система быстрых платежей
Фото: FirmBee

С начала 2019 года в России начала работать система быстрых платежей. Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса. Система даст преимущество жителям России: в любое время суток физические лица получили возможность переводить деньги по номеру мобильного телефона.

Переводы возможны, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках.

Регулятор планирует, что в будущем сервисы системы быстрых платежей будут развиваться — появится возможность осуществлять платежи в адрес юрлиц и госорганов, сообщает ИА "Регнум".

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#технологии

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    30 минут назад

    дурилка а не новость ни ПО нифига нет,сбер в отказе,кто там кому переводит - хз

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