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2января
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сегодня, 16:27 0

Амурские должники в рамках акции за один заплатили 200 тысяч рублей

Амурские должники в рамках акции за один заплатили 200 тысяч рублей
Фото: hilook.ru

Около 500 амурчан узнали о своих долгах в рамках акции, которая прошла перед Новым годом. Часть из них в тот же день заплатили более 200 тысяч рублей задолженностей по кредитным и налоговым обязательствам, штрафам, платежам за ЖКУ и другим.

Судебные приставы дежурили в 36 мобильных пунктах на всей территории Амурской области. «Мобильные офисы» размещались в здании аэропорта, офисах МФЦ, торговых центрах, авто и железнодорожных вокзалах, кредитных учреждениях Благовещенска и Амурской области.

В ходе проведения акции амурчанам рассказали об электронных ресурсах ФССП России, таких как «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Кроме того, амурчане проверили себя на наличие вынесенного в отношении них ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации. Данный вопрос был наиболее актуален в связи с приближением новогодних праздников.

Акцию «Узнай о своих долгах» проводили сотрудники областного УФНС России при участии УПФР, УГИБДД УМВД, ГАУ МФЦ Амурской области, а также многих других структур и организаций, сообщает сайт областного УПФР.

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