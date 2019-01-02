Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9 %

Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2019 года выросли на 3,9 %. Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 21 сентября 2018 года.

В вагонах купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Также с 1 января вступает в силу закон о введении невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. В продаже на некоторых маршрутах они появятся с 20 января, стоимость невозвратных билетов будет дешевле на 5-20 %. По данным Минтранса, такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа СВ, купе и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.

В 2018 году тарифы в плацкарте не индексировались, базовые ставки в купе, СВ и люксе также не поднимались. В 2017 году тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9 %, а в купе, СВ и люксе – на 5 %, сообщают «Известия».