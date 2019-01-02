В Свободном утром иномарка врезалась в жилой дом, есть пострадавшие

Во вторник ранним утром, 2 января, в Свободном случилось странное ДТП. Белая иномарка ехала по улице Ленина и, находясь рядом с магазином врезалась в угол жилого дома. Происшествие сфотографировали очевидцы, вскоре снимки появились в соцсетях. Стало известно о двух пострадавших.

«ДТП произошло в районе семи часов утра. На месте работали экипажи ГИБДД и реанимация», – сообщают очевидцы. В комментариях также пишут, что в доме находились двое детей.

В пресс-службе амурского управления ГИБДД подтвердили, что в 06:50 в Свободном произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Verossa не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. В результате двое человек пострадали: водитель 1996 года рождения и пассажир 1993 года рождения. Их доставили в больницу.