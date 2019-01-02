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2января
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сегодня, 14:28 0

Жара в Благовещенске: горожане сообщают о тающем снеге (видео)

Жара в Благовещенске: горожане сообщают о тающем снеге (видео)
Фото: www.amur.info

Синоптики обещали, что вторник, 2 января, в Благовещенске станет теплым днем. Но горожане отмечают, что прогнозы оказались недостаточно смелыми. В обеденное время в Благовещенске началась капель: снег на крышах стал таять.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во второй день нового года синоптики обещали погоду солнечную, с не очень низкими температурами. Воздух должен был прогреться до минус 11 градусов.

На 14 часов 2 января в интернете – на сайтах «Синоптик», «Яндекс.Погода» – уже сообщают о десяти градусах ниже нуля. На Амур.инфо информер показывает всего минус 9.

Горожане тем временем снимают на видео капель и сообщают о тающем снеге.

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#погода #природа

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