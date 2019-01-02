В районе села Дмитриевка автомобиль со знаками такси вылетел с трассы

Днем 2 января на трассе между Белогорском и Благовещенском на повороте на село Дмитриевка легковой автомобиль с логотипом фирмы такси слетел с трассы. Очевидцы аварии предполагают, что он ехал, скорее всего, со стороны Белогорска в Благовещенск.

Машина снесла леерное ограждение и вылетела в кювет. Свидетели заявляют, что она очень сильно пострадала. На машине был установлен логотип одной из фирм такси. Внутри за рулем они рассмотрели мужчину, пассажиров не увидели. Водитель, по словам очевидцев, был в алкогольном опьянении. Насколько сильно он пострадал, неизвестно. Свидетели вызвали полицию и скорую помощь.

В пресс-службе ГИБДД Амурской области подтвердили, что в 12:40 в Ивановском районе произошла авария с участием легкового автомобиля. Но информации о пострадавших в ДТП не было.