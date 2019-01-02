В Белогорском районе в пожаре пострадал человек

Во вторник утром, 1 января, в Белогорском районе в селе Ключи загорелся частный одноквартирный дом, расположенный по улице Рабочей. Во время пожара пострадал пожилой мужчина 1948 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило в 09:10. К месту пожара прибыли огнеборцы пожарного поста № 3 при пожарной части № 20 села Никольского, а также пожарной части № 5 города Белогорска в составе шести человек и двух единиц техники.

Через три минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнем повреждены мебель и вещи на общей площади около трех квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.