Амурские автомобилисты приняли участие в состязаниях внедорожников в Китае

Два амурских спортсмена Николай Ковалев и Сергей Агафонов из клуба «Шатун» приняли участие в автомобильных соревнованиях внедорожников, которые проходили в Хэйхэ. Амурчане смогли попасть в топ–20 среди более чем 250 джиперов провинции Хэйлунцзян.

Состязания в Хэйхэ проходили с 28 по 30 декабря 2018 года в Хэйхэ. Амурские пилоты смогли попасть на них благодаря тому, что между СТК «Шатун» Благовещенск и клубом «Снежные волки» Хэйхэ, было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации автомобильных видов спорта между нашими регионами. Среди 250 джиперов со всей провинции Хэйлунцзян амурчане смогли попасть в двадцатку сильнейших.

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Василий Кленин