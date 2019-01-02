Надзорные каникулы для малого бизнеса продлили на два года, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не будут проводиться с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020-го.

Таким образом, трехлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса продлевается на два года. Президент Владимир Путин подписал документ 25 декабря. Поправки вносятся в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». С предложением продлить мораторий Путин выступил в октябре на форуме «Опоры России». По словам президента, эта мера позволила поддержать бизнес и сократить издержки более чем полумиллиона предпринимателей, сообщает РИА Новости.

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Василий Кленин