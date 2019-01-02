В Циолковском мужчина через рукопожатие сбыл героин на 3 000 рублей

Свободненский городской суд осудил 38-летнего жителя Циолковского, которого уличили в сбыте наркотиков в значительном размере. Через рукопожатие он передал другому гражданину героин, получив взамен 3 000 рублей.

На наркоторговца завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

Суд установил, что 4 июня 2015 года подсудимый, находясь в Циолковском, под видом рукопожатия умышленно незаконно сбыл (продал) другому гражданину 1,92 грамма героина за 3 000 рублей, после чего с места преступления скрылся.

Подсудимый виновным в совершении указанного преступления признал себя полностью. Его вина была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле.

Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 6 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает сайт Свободненского городского суда.