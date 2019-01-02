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2января
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сегодня, 09:56 2

Премьер-министр Японии: в случае передачи Курил россиян не заставят переселяться

Премьер-министр Японии: в случае передачи Курил россиян не заставят переселяться
Фото: www.google.ru/maps

Возможная передача части Курильских островов Японии должна проходить при полном согласии на это со стороны местных жителей и не подразумевает обязательное переселение россиян с этих территорий. Об этом заявил в интервью японский премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, переговоры изначально не идут с позиции «уходите отсюда». «Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности территорий к Японии», – подчеркнул премьер.

«Все, кто сейчас живут на островах, – россияне. К сожалению, бывшие жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать», – добавил Абэ. Он также заявил, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе, сообщает ТАСС.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Абэ также заявил, что дислоцированные в Японии вооруженные силы США крайне важны для обеспечения безопасности японской территории и не несут в себе враждебности для России.

Российская сторона ранее заявляла, что тема союзнических обязательств Токио является важной в контексте обсуждения мирного договора России и Японии. Между тем, как писали японские СМИ, Абэ в ходе переговоров с Путиным заявлял, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    23 минуты назад

    Интересно до какого времени россияне могут беспрепятственно переселится на Курилы? Плохо пахнет вся эта история.

  • ay

    ay
    14 минут назад

    Всё. Власти нужны деньги. Не для народу. Себе любимым. Поэтому и продажа "спорных" островов вопрос решённый? Судя по болтовне писаря Чумички -да, решённый.

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