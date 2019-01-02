За год из администрации Белогорска уволились 65 человек

Кадровая служба администрации Белогорска проанализировала данные о работающих в органах местного самоуправления муниципалитета. Ушедший 2018 год отметился значительным оттоком специалистов. Всего за год из ведомства и его структурных подразделений уволились 65 человек.

Наибольшая текучесть кадров отмечается в администрации города (18 человек) и комитете по образованию, делам молодежи (19 человек). В управлении ЖКХ уволились 7 специалистов, в управлении культуры – 7 специалистов, в финансовом управлении – 6 специалистов, в управлении ФКиС – 6 специалистов, сообщает сайт администрации Белогорска.

«В настоящее время функции по исполнению полномочий местного самоуправления исполняют 134 муниципальных служащих и 38 работников органов местного самоуправления, чьи должности не отнесены к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Средний возраст работников 38 лет. Почти пятой части работающих еще не исполнилось и 30 лет. Причиной увольнений многие называют ненормированный рабочий день, низкую заработную плату, высокие требования к качеству выполнения своих должностных обязанностей».

«С каждым годом найти работников в органы местного самоуправления, с учетом роста возлагаемых на людей обязанностей и ответственности за их исполнение, становится всё сложнее, – поясняет глава Белогорска Станислав Мелюков. – Люди уходят в полицию, в армию, в частные компании, где заработок на порядок выше. В органах местного самоуправления за 10 лет они индексировались всего три раза на 3-4 %. И проблему оттока квалифицированных кадров пока не знаю, как будем решать. Будем обсуждать с коллегами, потому что не исключаю: скоро оказывать качественно услуги населению будет некому. Это достаточно серьезная проблема, она беспокоит всех, потому что от качества и своевременности решения общегородских вопросов зависит жизнеустройство муниципалитета».