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175 спецмашин заботятся о дорогах Амурской области

175 спецмашин заботятся о дорогах Амурской области
Фото: 74.ру

В период новогодних каникул областное министерство транспорта и строительства усилило контроль за состоянием проезда на автомобильных дорогах и организацией безопасного транспортного сообщения.

Необходимое количество дорожной техники для содержания зимой сети автомобильных дорог областного значения составляет 172 единицы. Дорожные организации подготовили 175 единиц спецтехники. Кроме того, заготовлено 6 052 тонны противогололедных материалов, в том числе химических реагентов – 152,5 тонны. Парк спецтехники оснащен датчиками спутникового слежения и подключен к системе РНИЦ.

Составлен график дежурств эксплуатирующих организаций, при выпадении обильных осадков в виде снега на его уборку незамедлительно будут направлены дорожные службы и спецтехника. Особое внимание будет уделено регулярным автобусным маршрутам.


Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, «Амурупрадор» заключил с подрядными организациями 21 государственный контракт. Специалистами проведена проверка готовности спецтехники к выполнению работ по зимнему содержанию, наличие противогололедных материалов, в круглосуточном режиме организована работа диспетчерских служб.


Министерством проведена работа с главами муниципальных образований о необходимости заключения договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период. Особое внимание рекомендовано уделить техническому состоянию и обеспечению своевременного ремонта специализированной техники, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ #транспорт

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