Гороскоп на 2 января: у Скорпионов все получится, Водолеям стоит быть спокойными

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Звезды рекомендуют воздержание, здравомыслие, критичное отношение к действительности. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве.

Телец. На устах у вас будет слово фортуна, которая явно вам улыбнется. Позвольте себе сегодня полениться, вас за это никто не станет ругать.

Близнецы. Вероятно, что принципиальным, целеустремленным представителям этого знака вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже изменение будущего

Рак. Период благоприятен для осуществления новых планов. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас достаточно.

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Лев. Вы будете часто раздражаться и возмущаться тому, что творится у вас в доме. Постарайтесь не нервничать и не переживать без повода.

Дева. День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится.

Весы. У Вас возможна случайная встреча со старым другом, которого вы будете очень рады видеть, и если он вас позовет куда-нибудь за собой, не отказывайтесь.

Скорпион. Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом.

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Стрелец. Не позволяйте знакомым слишком критично отзываться о вашем близком человеке или комментировать те моменты, которые касаются исключительно вашей личной жизни.

Козерог. Положение планет будет побуждать возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это стояние может превратить Ваш дом в крепостную тюрьму.

Водолей. День может оказаться напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности и конфликты.

Рыбы. Звезды дают вам возможность в этот день отдохнуть. Однако слишком расслабляться не следует - представителей этого знака в ближайшем будущем ожидают если не великие, то весьма важные дела.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось ходьба, визитка, таран, магнит, то посмотрите значение в соннике.