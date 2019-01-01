В Приамурье объявлен сбор средств в помощь пострадавшим в Магнитогорске

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Амурские единороссы объявили сбор средств в помощь семьям, пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. На данный момент достоверно известно о 8 погибших. Судьба более 30 человек остается неизвестной. 2 января в Челябинской области станет днем траура.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Секретарь Амурского регионального отделения «Единой России» Павел Тихончук выразил соболезнования пострадавшим. «В предновогодний день в Магнитогорске произошла страшная трагедия, ничего не подозревавшие люди в канун праздника оказались в ужасной беде. Мы всем сердцем соболезнуем всем, кто потерял близких и пострадал», – заявил лидер амурских единороссов. – Нет сомнения, что власти города и области сделают все для того, чтобы помочь попавшим в беду людям. Наши коллеги-однопартийцы на месте уже помогают, открыт счет, идет сбор средств. Мы тоже не останемся в стороне. Амурское региональное отделение и региональный исполнительный комитет партии объявляет сбор средств в помощь пострадавшим семьям. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Держитесь, мы вместе с вами!».

В Челябинской области 2 января 2019 года объявлен днем траура. Распоряжение об этом подписал глава региона Борис Дубровский, сообщается на сайте правительства Челябинской области. В этот день на территории региона приспустят флаги России и Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, по состоянию на 12:00 часов 1 января из-под завалов извлечены тела 8 погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

Как сообщает ТАСС, стало известно, что под завалами дома нашли живым десятимесячного ребенка. Об этом заявил представитель оперативного штаба на месте происшествия. Малыш находится в тяжелом состоянии.

Администрация Магнитогорска открыла счет для сбора средств пострадавшим от взрыва дома.

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Номер счета: 30232810410000000080

Номер карты для помощи пострадавшим: 4627174155410333.