Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость
сегодня, 19:32 1

В России подняли ставки акцизов на бензин

В России подняли ставки акцизов на бензин
Фото: novosti-segodnja1.ru

С 1 января России повысились ставки акцизов на многие товары, среди которых моторное топливо, а также средние дистилляты. Кроме того, акциз теперь будут взимать с темного судового топлива.

Акциз за тонну автобензина пятого класса вырос в полтора раза – с 8 213 рублей до 12 314 рублей, аналогичный рост по дизельному топливу – с 5 665 рублей до 8 541 рубля. Столь стремительным рост получился из-за того, что минувшим летом очередной этап повышения был пропущен. Более того, ставки даже понижали, чтобы цены на АЗС не росли.

Учитывая, что акцизы являются единственным источником формирования региональных дорожных фондов, не повысить их было невозможно. Чтобы автовладельцы не почувствовали столь же резкого роста цен, правительство ввело для нефтяников специальный демпфирующий (то есть сглаживающий) механизм, а также административно ограничило рост цен на заправках.

Кроме бензина и дизеля, повышение ставок акцизов затронуло средние дистилляты – с 6 665 рублей за тонну до 9 241 рубля. Кроме того, подакцизным стало нефтяное сырье, к которому, в частности, относят вакуумный газойль, гудрон и мазут. Также уплачивать акциз теперь придется с темного судового топлива. Для последнего ближайшие три года будут льготными: ставка составит ноль рублей, а после вырастет до тысячи рублей за тонну, сообщает «Российская газета».

Просмотров всего: 97

#цены #экономика #энергетика

распечатать


Общество 7

В 2019 году в жизни россиян произойдет ряд важных изменений
Общество 16

2019 год принес Амурской области новые цены и тарифы
Новости Китая 2

В США считают, что мост и канатная дорога через Амур сыграют ключевую роль в развитии торговли на Дальнем Востоке
Общество 38

Благовещенец купил к Новому году алкоголь на полмиллиона
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    12 минут назад

    Правительство хочет, чтоб все на лесопедах ездили. Счастья им в новом году.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь