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сегодня, 19:16 2

Свободный и Хэйхэ хотели бы стать городами-побратимами

Свободный и Хэйхэ хотели бы стать городами-побратимами
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном с дружественным визитом побывала делегация правительства города Хэйхэ, которую возглавил заместитель мэра Панг Сяодун. В администрации Свободного гостей встречали глава города Владимир Константинов и другие ведущие сотрудники.

На официальной встрече стороны передали поздравления с наступающим Новым годом и добрые пожелания жителям обоих городов. Также прошёл традиционный обмен сувенирами. В ходе переговоров прозвучали предложения о сотрудничестве в сферах культуры, спорта и образования.

Затем гости ознакомились с городом, прошли с экскурсией по АмИЖТ, посетили современные 3D лаборатории, побывали на детской железной дороге и познакомились с её историей. По завершении визита стороны заверили друг друга в дружбе и высказали мнение, что Свободный и Хэйхэ должны стать городами-побратимами, сообщает портал Gzt-sv.ru.

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#Китай #Свободный

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Комментарии
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  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    24 минуты назад

    Китайцы как и все азиаты ничего просто так, без собственной выгоды не делают. Не то что россияне - простодыры, простота хуже воровства. Сейчас свободненские чиновники на халяву зачастят в Хэйхэ, ты пообщаться-покушать, а киты будут в Свободном иметь свои бонусы понятно ради чего.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    8 минут назад

    Будто проблем больше нет. Интересно, что Константинов им взамен отдать задумал?

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