Свободный и Хэйхэ хотели бы стать городами-побратимами

В Свободном с дружественным визитом побывала делегация правительства города Хэйхэ, которую возглавил заместитель мэра Панг Сяодун. В администрации Свободного гостей встречали глава города Владимир Константинов и другие ведущие сотрудники.

На официальной встрече стороны передали поздравления с наступающим Новым годом и добрые пожелания жителям обоих городов. Также прошёл традиционный обмен сувенирами. В ходе переговоров прозвучали предложения о сотрудничестве в сферах культуры, спорта и образования.

Затем гости ознакомились с городом, прошли с экскурсией по АмИЖТ, посетили современные 3D лаборатории, побывали на детской железной дороге и познакомились с её историей. По завершении визита стороны заверили друг друга в дружбе и высказали мнение, что Свободный и Хэйхэ должны стать городами-побратимами, сообщает портал Gzt-sv.ru.