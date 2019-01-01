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Накануне Нового года из Тындинского района вертолет вывез беременную женщину

Накануне Нового года из Тындинского района вертолет вывез беременную женщину
Фото: www.amur.info

За трое суток – с 30 декабря по 1 января – в Амурской области произошло 8 технологических срывов на коммунальных системах и объектах, 20 пожаров, поступило два ложных сообщения о минировании. Борт медицины 31 декабря вывез из поселка Юктали Тындинского района беременную женщину.

В областном правительстве состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями, сообщает пресс–служба ведомства. На нем обсудили обстановку в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, предприятий и организаций Приамурья.

На особом контроле властей находится вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок. В Благовещенске утром 1 января провели выездную проверку территорий 239 многоквартирных домов: выявлено 5 площадок, на которых вывоз не осуществляется должным образом. Управляющим компаниям сделаны предупреждения. Повторную проверку органы муниципального жилищного контроля проведут 2 января.

По сообщению министерства здравоохранения, все лечебные учреждения области работают в штатном режиме. Воздушный борт медицины катастроф за три праздничных дня вылетал только один раз – 31 декабря в поселок Юктали Тындинского района, чтобы вывезти беременную женщину.

С 30 декабря 2018 года по 1 января 2019-го на территории области произошло восемь технологических срывов на коммунальных системах и объектах все они оперативно отработаны. За три дня зафиксировано 20 пожаров – жертв и пострадавших нет. На телефоны служб единой диспетчерской службы поступило 1 598 звонков, из них два сообщения о минировании – оба ложные.

«Всем ответственным лицам необходимо ежедневно держать на контроле ситуацию в подведомственных территориях и сферах, чтобы обеспечить спокойное и комфортное прохождение праздничных выходных дней», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

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#ЖКХ #здоровье #областная власть

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