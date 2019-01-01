На остановке в Благовещенске загорелся автобус

Во вторник,1 января в Благовещенске загорелся автобус. Возгорание произошло на остановке напротив физкультурного техникума по улице Красноармейской. О происшествии пожарным сообщили в 15:25.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении МЧС, на место происшествия выдвинулись огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска – два человека и одна единица техники. В течение трех минут они ликвидировали открытое горение. В результате пожара был поврежден моторный отсек и кабина водителя по всей площади. Пострадавших нет, причина и виновник устанавливаются.

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Василий Кленин