В Благовещенске «заминировали» одноименный кинотеатр

Во вторник, 1 января, около 16 часов в киноконцертном комплексе «Благовещенск» приостановили киносеанс, а всех зрителей сотрудник полиции попросил покинуть помещение. После этого здание проверили с собаками.

Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщила девушка, присутствовавшая на киносеансе. Она предположила, что поступило сообщение о минировании здания.

«Люди вышли, минут 20–30 простояли на улице. Район оцепили, там были спасатели, скорая полиция. Собака пришла, проверила. Затем нас запустили, – рассказала очевидец событий. – Видимо, ложный вызов».

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась в полицию Благовещенска с просьбой подтвердить или опровергнуть полученную информацию.

В пресс-службе сообщили, что действительно поступило сообщение о нахождении взрывного устройства в одном из кинокомплексов города. На место выехали сотрудники полиции, а также все спецслужбы. Информацию проверили, взрывное устройство не обнаружили.

Полиция уже установила личность звонившего. Его задержали и доставили в полицию. Выясняются все обстоятельства.