Соцсети: десять человек в костюмах свиней подожгли офис банка

В соцсетях появилась информация о том, что ночью с 31 декабря на 1 января в торговом центре «От и До» десять человек в костюмах свиней подожгли офис банка, размещенного в здании. Судя по фотографиям, пожар произошел у входа в офис АТБ. В полиции подтвердили факт пожара.

Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, во вторник 1 января в 3 часа ночи поступило сообщение о возгорании в торговом центре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая начала проверку.

Пока не установлена причина пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза для того, чтобы ее установить.