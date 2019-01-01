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Соцсети: десять человек в костюмах свиней подожгли офис банка

Соцсети: десять человек в костюмах свиней подожгли офис банка

В соцсетях появилась информация о том, что ночью с 31 декабря на 1 января в торговом центре «От и До» десять человек в костюмах свиней подожгли офис банка, размещенного в здании. Судя по фотографиям, пожар произошел у входа в офис АТБ. В полиции подтвердили факт пожара.

Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, во вторник 1 января в 3 часа ночи поступило сообщение о возгорании в торговом центре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая начала проверку.

Пока не установлена причина пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза для того, чтобы ее установить.

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#пожары #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Яночка2018

    Яночка2018
    27 минут назад

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Ну и дураки.

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