В Константиновском районе из дома похитили 150 тысяч рублей

В отделение полиции по Константиновскому району поступило сообщение о краже денег из дома местного жителя. Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище через незапертую дверь и похитил около 150 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Предварительно установлено, что к данному преступлению может быть причастен житель села Константиновка – ранее судимый гражданин 1981 года рождения. Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Со его слов, часть денежных средств он потратил в областном центре, куда направился практически сразу после совершения хищения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уголовное дело продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.