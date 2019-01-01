Около 40 благовещенцев в новогодних костюмах пробежались по набережной

Во вторник, 1 января, второй год подряд в Благовещенске прошла веселая спортивная акция – забег в костюмах. В нем приняли участие члены клуба «Бег к мечте» и любители бега. Был и участник из Китая.

Координатор акции Екатерина Киселева рассказала, что по плану все участники забега должны были собраться на набережной около стадиона «Амур» и бежать оттуда до площади Ленина и обратно. Дистанция – около пяти километров.

Всего на старте собрались около 40 взрослых и детей, что примерно на десять человек больше, чем в прошлом году. Все нарядились, было много «дедов морозов», а также «бэтмен», «тигры», восточный «султан». Кроме того, было два символа года: взрослая женщина и девочка нарядились хрюшками. Перед стартом все желающие смогли записать свои пожелания на наступивший год. Эти записки поместили в мешок, передали младшей «хрюшке», и она участвовала в забеге с ним.

Кроме того, Екатерина Киселева рассказала, что в акции участвовал гражданин Китая – предприниматель Толя, который часто бегает с членами клуба «Бег к мечте» и всегда делает это с двумя флагами – китайским и российским.

Участники забега устроили два праздничных хоровода: один около пограничного столба, второй – вокруг елки на площади. Поэтому у некоторых бегунов вместо положенных пяти километров вышло более шести.

«Наибольший ажиотаж забег вызвал на детской площадке в районе улицы Пионерской, – рассказала координатор забега. – Там уже было немало детей, которые стали выбегать навстречу нарядным бегунам. У "дедов морозов" тут же проснулось желание поздравить детей с праздником».