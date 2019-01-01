Новогоднее настроение у амурских политиков: кто-то стал Дедом Морозом, кто-то Снегурочкой

Амурские политики любят праздновать Новый год так же, как и другие люди. Некоторые делают это с выдумкой. Так, мэр Тынды Марина Михайлова 31 декабря нарядилась Снегурочкой и вышла в город. Вместе с Дедом Морозом она просила юных и взрослых тындинцев читать стихи и дарила им конфеты.

А вот глава Сковородинского района Алексей Прохоров стал Дедом Морозом. Нарядившись в красные халат и шапку, он записал видео с новогодним обращением к жителям района. Видео опубликовано в Инстаграме.

Мэр Свободного Владимир Константинов поделился в Сети фотографией и рецептом своего любимого новогоднего блюда – запеченного мяса. Его готовят из лопатки дикой косули или, «если охота запрещена, – говядины».

Губернатор Амурской области Василий Орлов поделился снимками фотографии с новогодней фотосессии, которую организовали для его семьи.