Новогоднее настроение у амурских политиков: кто-то стал Дедом Морозом, кто-то Снегурочкой
Амурские политики любят праздновать Новый год так же, как и другие люди. Некоторые делают это с выдумкой. Так, мэр Тынды Марина Михайлова 31 декабря нарядилась Снегурочкой и вышла в город. Вместе с Дедом Морозом она просила юных и взрослых тындинцев читать стихи и дарила им конфеты.
А вот глава Сковородинского района Алексей Прохоров стал Дедом Морозом. Нарядившись в красные халат и шапку, он записал видео с новогодним обращением к жителям района. Видео опубликовано в Инстаграме.
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Дорогие жители Сковородинского района примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2019 Годом! Пусть все ваши самые заветные мечты обязательно сбудутся в Новом году, пусть все задуманное реализуется! #амурскаяобласть #сковородинскийрайон #открытыймуниципалитетсковородинскийрайон #открытыймуниципалитет #главасковородинскогорайона #главарайонаалексейпрохоров #алексейпрохоров #новыйгод2018 #новыйгодкнаммчится #новогодняяпора
Мэр Свободного Владимир Константинов поделился в Сети фотографией и рецептом своего любимого новогоднего блюда – запеченного мяса. Его готовят из лопатки дикой косули или, «если охота запрещена, – говядины».
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Делюсь с вами своим фирменным рецептом, надеюсь, вам понравится) В "Зейских огнях", как выяснилось, место для него определили в предрождественском первом номере года, но ничего, у нас есть Инстаграм))) Этот рецепт больше пригодится охотникам и любителям дичи. Но, думаю, поэкспериментировать смогут все. Каждый год на новогоднем столе в моей семье моё фирменное блюдо – запечённое мясо. В моем старом рецепте это задняя лопатка дикой косули или, если охота запрещена - говядина. Готовлю её так. Потребуется мясо, свиное сало – 300 граммов, головка чеснока, лавровый лист, соль, перец душистый горошек, желательно провинции «Кампот» (камбоджийский), перец молотый. Лопатку нужно аккуратно обмыть под холодной водой, подсушить бумажными полотенцами и дать просохнуть в течение 15-20 минут. Сало нарезаем брусочками граммов по 10. В лопатке делаем вертикальные надрезы и нашпиговываем мясо салом, горошинами перца, чесноком (можно разрезанным напополам) и лавровым листом с обеих сторон. Смешиваем соль и молотый перец, натираем лопатку, кладём в пакет для запекания и оставляем мариноваться на 12, можно на 24 часа. Разогреваем духовой шкаф до 200 градусов. Мясо вынимаем из пакета, заворачиваем в пищевую фольгу и запекаем 30 минут. После этого снижаем температуру в духовом шкафу до 130 градусов и выдерживаем блюдо до готовности. Весь процесс займёт около 2,5 часов. Приятного аппетита!#новогоднийрецепт#
Губернатор Амурской области Василий Орлов поделился снимками фотографии с новогодней фотосессии, которую организовали для его семьи.
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