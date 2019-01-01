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В новогоднюю ночь в Приамурье загорелось несколько домов

В новогоднюю ночь в Приамурье загорелось несколько домов
Фото: 28.mchs.gov.ru

В новогоднюю ночь амурским пожарным несколько раз пришлось выезжать на место происшествия. В половине первого ночи 1 января стало известно о возгорании в Тамбовке в переулке Свободном.

Произошло возгорание частной хозяйственной постройки. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 60 села Тамбовка: семь человек и две единицы техники. Через восемь минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждены стены на площади около 45 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Немного позже, в 2:45 в Благовещенске сообщили о пожаре по улице Ломоносова – загорелся частный одноквартирный нежилой дом. К месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1 и № 12: 18 человек и пять единиц техники. Через 29 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара дом повреждён огнём по всей площади. Пострадавших также нет.

Уже под утро, около пяти часов, загорелся двухквартирный жилой дом в селе Коршуновка Михайловского района. Огнеборцы добровольной пожарной команды села и пожарной части № 62 посёлка Поярково прибыли на место и через 13 минут ликвидировали открытое горение. В результате пожара дом повреждён огнём по всей площади. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба областного управления МЧС

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#МЧС #пожары #происшествия

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