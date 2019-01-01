Семья благовещенцев в новогодних костюмах выиграла телевизор

31 декабря на главной площади Благовещенска горожане в костюмах ростовых кукол не просто развлекали людей, но при этом участвовали в первом городском конкурсе. Всего на площадь пришло около 50 благовещенцев в карнавальных костюмах.

Во время театрализованного представления Городской дом культуры подвел итоги этого конкурса. Специальный приз за креативную работу по созданию костюма «Бабушка Алейка» получила Елена Фролова. Другой спецприз – за оригинальный костюм – вручили Елене Малышевой за костюм Снегурочки. Диплом III степени и электронную книгу получил горожанин в костюме льва, диплом III степени и смартфон получил костюм зеленого лохматого пришельца, который представил одного из благовещенских провайдеров.

Диплом II степени и планшет получила Ольга Баранова за костюм «Ёлочки», такую же награду получил «Богатырь» Максим Щетинин. Победителями конкурса стала команда Людмилы Капитонец с серией образов «Всей семьёй со свиньей». Они получили диплом I степени и абонемент на посещение всех мероприятий Городского дома культуры на 2019 год. Им же достался главный приз – телевизор.

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