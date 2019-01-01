В 2019 году в жизни россиян произойдет ряд важных изменений

Целый ряд законов, влияющих на жизнь россиян, вступает в силу в наступившем 2019 году. Некоторые изменения действуют уже с 1 января. Для многих приятными новшествами станут изменения в социальном блоке: росте «минималки», пособий по безработице, пенсий. Но начинает работать пенсионная реформа, которая отдалит для многих получение пенсии на несколько лет.

Повышение МРОТ

С 1 января 2019 года в России повысят минимальный размер оплаты труда. Закон принят в Госдуме. МРОТ установят в сумме 11,3 тысячи рублей в месяц. Повышение коснется 3,7 миллиона россиян.

Рост пособий по безработице

В 2019 году минимальный размер пособия по безработице в России составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 8 тысяч рублей. Для людей предпенсионного возраста выплаты вырастут до 11,3 тысячи рублей. В прошлом году минимальный размер пособия по безработице составлял 850 рублей, максимальный — 4,9 тысячи рублей.

Прибавка к пенсии

Прибавка будет индивидуальной, в зависимости от текущих выплат. На 1 016,19 рубля пенсия вырастет у тех граждан, кто получает среднюю пенсию по стране. Пенсионерам, которые получат январские пенсии досрочно, выплаты придут с индексацией.

Более поздний выход на пенсию

С начала 2019 года россияне станут выходить на пенсию позже – пока на полгода. В федеральном законе отмечается, что процесс будет поэтапным – переходный период займет отрезок времени с 2019 по 2028 год. В итоге мужчины будут выходить на пенсию по старости в 65 лет, а женщины – в 60. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет.

Изменения в 2019 году затронут мужчин, которым в следующем году исполнится 60 лет, и женщин, которым будет 55 лет. Для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев позже указанного возраста, то есть в 60,5 лет мужчинам и в 55,5 лет – женщинам. Те, кто достигнет возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) в 2020 году, уйдут на пенсию спустя 1,5 года.

Бизнесменов застрахуют от банкротства банков

С начала 2019 года будут страховаться средства малых предприятий (юрлиц). Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» 3 августа 2018 года (N 322-ФЗ). Таким образом, если кредитная организация обанкротится, бизнесмены, хранящие деньги компании в банке, смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

Упростится процедура перевода денег

Банк России запустит в работу новый сервис быстрых платежей. Эта система позволит переводить деньги между клиентами как одного, так и разных банков по номеру телефона, с помощью мессенджеров, по адресу электронной почты и через соцсети. Тариф оператора не будет превышать шести рублей за операцию. Ознакомиться с перечнем тарифов на услуги быстрых платежей можно на сайте ЦБР.

Отпуск за счет работодателя

Теперь организации смогут оплачивать сотрудникам путевки на отдых в России до 50 тысяч рублей. На сумму этих расходов работодатели тем самым снизят налогооблагаемую базу налога на прибыль. Эта мера будет распространяться не только на самих работников, но и на их супругов, родителей, родных и приемных детей до 18 лет, а также их детям до 24 лет, если они обучаются на дневном отделении.

Страховка дольщиков от обмана

С нового года застройщики переходят на систему так называемых эскроу-счетов, на которые дольщики будут класть деньги при заключении договора. Это означает, что доступ к средствам дольщиков застройщики смогут получить только после введения здания в эксплуатацию, а для строительства будут использованы банковские кредиты.

Ставка НДС увеличится до 20 %

Базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20 процентов. По расчетам Минфина, повышение налога принесет дополнительные два триллиона рублей в ближайшие три года. Эти средства должны пойти на медицину, образование, социальное обеспечение и культуру в рамках майского указа президента.

При этом без изменений оставят 10-процентную ставку НДС для социально значимых товаров — продуктов питания (за исключением деликатесов), детских товаров, лекарств и медизделий.

Изменения в сфере ЖКХ

С нового года начнется индексация тарифов на ЖКХ. Изменения пройдут в два этапа. С января тарифы будут увеличены на 1,7 %, а с 1 июля — на 2,4 %. До этого индексация тарифов проводилась только с 1 июля.

Железные дороги начнут продавать невозвратные билеты

На поездах дальнего следования будут продавать невозвратные билеты. Такой билет будет стоить дешевле обычного за счет того, что его нельзя вернуть. Хотя исключения все же есть: если отправление поезда было отменено, если пассажир заболел, получил травму, если умер кто-то из членов его семьи.

Оплата налогов без комиссии в МФЦ

С 1 января 2019 года оплачивать налоги можно будет в центрах «Мои документы». На данный момент оплатить налоги без комиссии можно на сайте Федеральной налоговой службы, но, чтобы получить документ об оплате, некоторые граждане все же вносят плату в банках или через терминалы. Если действовать через МФЦ, оплата будет беспроцентной.

Изменения для матерей

С 1 января выросли пособия по беременности, родам и уходу за ребенком. Так, максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 рубля (было 24 503 рубля). Пособие по беременности и родам – 65 416,6 рубля, таким же будет максимальное пособие по временной нетрудоспособности (было 61 375 рублей), сообщает информационный портал «Горобзор».