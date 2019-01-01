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1января
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сегодня, 10:46 1

2019 год принес Амурской области новые цены и тарифы

2019 год принес Амурской области новые цены и тарифы
Фото: www.amur.info

Новый год традиционно принес амурчанам новые тарифы на различные услуги. Подорожал проезд в автобусе, стала дороже электроэнергия. Зато с середины января снова появятся в продаже льготные авиабилеты.

С 1 января билет на общественном транспорте Благовещенска для жителей будет стоить 25 рублей. Проезд на всех видах транспорта, как муниципального, так и частного, подорожал с нового года на 2 рубля.

В Амурской области начали действовать новые тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на специализированных стоянках. Стоимость эвакуации одной машины в Благовещенске выросла с 1 951 рубля до 2 040 рублей. В Тынде – с 1 871 рубля до 2 610 рублей. В Циолковском установили тариф в размере 3 748 рублей за одно транспортное средство. Дороже всего обойдется эвакуация машины в Сковородине – 4 065 рублей вместо 3 361 рубля.

С 1 января выросли тарифы на электроэнергию. Тариф для горожан, имеющих газовые плиты, составил 3,70 рубля за киловатт/час – в первом полугодии, и 3,73 рубля за киловатт/час – во втором полугодии. В прошлом году он составлял 3,64 рубля. Амурчане, проживающие в селах, а также жители, владеющие электроплитами, будут платить в первом полугодии – 2,59 рубля за киловатт/час, во втором полугодии – 2,61 рубля. Прежний тариф – 2,55 рубля.

Вводятся новые расценки на сжиженный газ для населения. С 1 января газ, реализуемый через газораспределительные устройства стоит 51,05 рубля за килограмм, а баллонный газ без доставки до потребителя – 57,15 рубля. С 1 июля газ станет еще дороже: 53,7 и 60,6 рубля соответственно.

Но не всё будет дорожать. С середины января «Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы по субсидированным тарифам. Стоимость утвержденных тарифов по субсидируемым маршрутам в одном направлении следующая: Благовещенск – Екатеринбург – 6 000 рублей, Благовещенск – Москва – 6 400 рублей, Благовещенск – Сочи – 9 500 рублей, Благовещенск– Санкт-Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800.

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#жизнь #цены #экономика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Новый год традиционно принес амурчанам новые тарифы на различные услуги.



    Когда уже нажрутся.

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