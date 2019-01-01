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Фоторепортаж Амур.инфо: предновогодние гулянья в снежном городке Благовещенска

Фоторепортаж Амур.инфо: предновогодние гулянья в снежном городке Благовещенска
Фото: www.amur.info

В понедельник, 31 декабря, в канун Нового года на центральную площадь Благовещенска, где возвели традиционный снежный городок, пришли тысячи горожан. Благовещенцы, большинство из которых дети, решили не сидеть дома, а прогуляться у главной елки Амурской области.

Отдыхающие посмотрели театрализованную программу на уличной сцене. Многочисленные аниматоры ходили по городку и проводили для желающих конкурсы. Благовещенцы фотографировались с ними – прежде всего с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также на фоне свежих снежных и ледовых скульптур.

И, конечно, многие у довольствием катались с горок и на катке. Он работал весь предновогодний вечер.

Завершился праздник салютом. Фото и видеорепортаж с этого события смотрите на Амур.инфо.

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#отдых #праздники #Новый год

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