Президент призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске

«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин отметил, что по стране идет Новый год, тем не менее, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительной информации, из-за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Под завалами могут находиться больше 30 человек, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии. Пропавшими считаются 7 детей.

«Пока обнаружено четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек», – сказал Зиничев в докладе президенту Владимиру Путину, сообщают РИА-Новости.

Зиничев отметил, что пока сложно полноценно приступить к ликвидации последствий взрыва газа, так как есть угроза обрушения, но сил и средств для проведения работ достаточно. Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с министром МЧС по ликвидации последствий обрушения. Из Москвы в Магнитогорск прилетели спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава. В городе объявлен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».