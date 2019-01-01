Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:47 1

Президент призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске

Президент призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске
Фото: РИА Новости / Светлана Задера

31 декабря в Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться больше 30 человек, в том числе 7 детей. Президент России Владимир Путин вылетел в Магнитогорск. Он осмотрел место происшествия, провел совещание в штабе МЧС, посетил городскую больницу, сообщает ТАСС.

«Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин отметил, что по стране идет Новый год, тем не менее, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительной информации, из-за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Под завалами могут находиться больше 30 человек, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии. Пропавшими считаются 7 детей.

«Пока обнаружено четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек», – сказал Зиничев в докладе президенту Владимиру Путину, сообщают РИА-Новости.

Зиничев отметил, что пока сложно полноценно приступить к ликвидации последствий взрыва газа, так как есть угроза обрушения, но сил и средств для проведения работ достаточно. Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с министром МЧС по ликвидации последствий обрушения. Из Москвы в Магнитогорск прилетели спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава. В городе объявлен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Просмотров всего: 239

#происшествия #российская власть

распечатать


Власть 4

Александр Козлов поздравил дальневосточников с Новым годом (видео)
Общество 18

В ТРЦ «Ледяной» Благовещенска считают, что его репутацию пытались опорочить

Происшествия 1

В Благовещенске пешеход не выжил после наезда автомобиля (видео)
Происшествия 5

СМИ: на месте восстановительных работ в Возжаевке погиб монтер путей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Классический недорогой теракт.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь