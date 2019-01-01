Где в Благовещенске катаются на коньках: на Амур.инфо список ледовых площадок

Фото: Архив Амур.инфо

Зимой 2018-2019 года на территории Благовещенска работают около 70 ледовых площадок. Многие жители проявляют инициативу и заливают катки самостоятельно. На Амур.инфо перечень ледовых площадок, которые работают в областном центре. Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.

Ледовые площадки с прокатом коньков

Адрес Часы работы Стоимость проката коньков Стадион «Юность», Краснофлотская, 6 В выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00. 01.01 не работает Вход на массовое катание – 80 руб. без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час., дети до 7 лет 50. Заточка коньков – 150 руб. Городской парк культуры, Ленина, 144 31.12.2018 укороченный день, до 17:00. Со 02.01- с 12.00 до 20.00 Вход на массовое катание – 50 рублей за 1 час; прокат коньков – 70 руб. за 1 час. Стадион «Амур», ул. Ленина, 160 Вторник, среда, пятница с 16.00 до 20.00; суббота, воскресенье с 13.00 до 20.00. 01.01 – выходной. Со 02.01-08.01 с 13.00 до 20.00 Вход на массовое катание – 80 рублей без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час. Заточка коньков – 100 руб. Площадь Ленина С 27.12.2018 по 30.12.2018 - с 12.00 до 21.00. Ежедневно с 01.01 по 08.01 - с 12.00 до 21.00. С 09.01 - с 16.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 12.00 до 21.00 Вход на массовое катание – бесплатно; прокат коньков – 100 руб. за 1 час. ГК «Золотой Дракон» Круглосуточно Стоимость катка входит в стоимость пребывания на базе: 180 руб. за час. Прокат - 50 руб.за час Хоккейный клуб «Олимпик», Василенко, 11/3 Суббота – воскресенье - с 14.00 до 20.00. Со 02.01 по 08.01 - с 14:00 до 20:00 100 руб. - взрослый, 50 руб.- детский, 200 руб. - заточка Лыжная база «Динамо» Среда-воскресенье - с 11.00 до 16.00, с 01.01 по 08.01 - с 11:00 до 18:00 Вход на массовое катание – бесплатно; прокат коньков – 100 руб. за 1 час База «Снежинка» Ежедневно с 10 00 до 17.00. Вход на массовое катание – 50 руб. без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час ТРЦ «Острова», Ледовая арена Ежедневно с 06.00 до 01.00. 01.01 - с 15:00 до 21:45 Вход: взрослый - 200 руб., детский – 150 руб. Прокат коньков с ноября

Школьные ледовые площадки

Наименование учреждения Планируемые мероприятия на катке Гимназия № 1 Весёлые старты «Ледниковый период», в течение всего зимнего периода Школа № 2 Открытие катка, хоккей, хоккей с мячом, «Веселые старты» Алексеевская гимназия Праздник открытия катка (5 классы); «Задорный лёд» (4 классы); «Вперёд, мальчишки!» (6-7 классы); игры по хоккею (8-9 классы) игры на катке (1-4 классы); свободное катание Школа № 5 Открытие катка. Спортивные мероприятия: «Зимние старты», «Ледовые забавы», рождественские игры Школа №10 «Зимние забавы» - спортивная игра, спортивный новогодний турнир, «Самый быстрый» - спортивная игра, «Веселые старты» - спортивная эстафета Школа № 12 «Зимние забавы», «Новогодний турнир на приз Деда Мороза», Соревнования по хоккею, «Турнир снеговиков», соревнования «Быстрый конек» Школа № 13 Соревнования по хоккею, свободное катание, "Веселые старты" Школа № 14 Открытие школьного катка, свободное катание, спортивные состязания Школа № 15 Открытие школьного катка, «Шуточные эстафеты», «Хоккей с мячом»,«Ледяные эстафеты» Школа № 23 Проведение уроков, тренировок хоккейного клуба «Восток» Школа № 24 Открытие ледовой площадки; "Веселые старты" 1-4 классы; личное первенство школы по бегу на коньках 4-11 классы; первенство школы по хоккею среди 6-8 кл.; первенство по хоккею среди молодежных команд с. Белогорье; массовые катания на коньках с 15.00 до 21.00. Гимназия № 25, Калинина, 130/2 Ледовая эстафета, весёлые игры на льду; "Юный хоккеист", весёлые игры на льду, зимние забавы, подвижные игры на льду Школа № 26 Праздничное открытие катка, уроки ФЗК, спортивные эстафеты, свободное катание Школа № 27 Открытие площадки. Спортивные состязания с элементами театрализованного представления; "Весёлые старты" для учащихся 1-4 классов; Игры «Зимние забавы» для учащихся 5-6 классов; Рождественская карусель (для учащихся 7-8 классов) Школа № 28 Подвижные игры на льду

Ледовые площадки вузов: БГПУ, ул. Трудовая, 8: проводятся городские соревнования и занятия на льду для учащихся БГПУ.

Ледовые площадки предприятий: АНК – ул. Промышленная, 7 – проводятся тренировки, домашние матчи по хоккею, свободное катание на коньках для работников АНК и их семей; ТЭЦ – ул. Загородная, 177 – свободное катание для работников ТЭЦ и их семей; погранзастава – Игнатьевское шоссе, 16–18 – для внутреннего пользования.

Ледовые площадки без проката коньков: парк Дружбы, микрорайон – ежедневно с 09.00 до 18.00; база отдыха «Зеленая» – ежедневно с 09.00 до 18.00; Амурский кадетский корпус: ул. Театральная, 185/1 – ежедневный учебно-тренировочный процесс для учащихся АКК; стадион «Спартак»: ул. Пионерская, 51 – ежедневный учебно-тренировочный процесс; стадион «Юность»: ул. Краснофлотская, 6 (хоккейная коробка) – ежедневный учебно-тренировочный процесс.

Ледовые площадки по месту жительства: ул. Калинина, 148; Игнатьевское ш., 5; ул. Кантемирова,13А; ул. Кантемирова, 3; Аэропорт, 4; Игнатьевское ш., 14/1 (нов.); ул. Воронкова, 24; ул. Воронкова, 20; ул. Тепличная, 15 (нов.); ул. Забурхановская, 91; ул. Шимановского, 276; ул. Амурская, 112; ул. Ленина, 196/2; ул. Зейская, 256; ул. Ленина, 205/11; Моховая Падь, ДОС 21; Моховая Падь, литера; ул. Строителей, 66-68; ул. Ленина,14/2,12/2; пер. Южный, 1 (Астрахановка); Игнатьевское ш., 14/8; с.Плодопитомник, озеро; ул. Зейская 72, 72/2; Спичфабрика, ул.Чайковского, 205; с. Белогорье, пер. Сосновый, 15; ул. Пушкина, 199/1.