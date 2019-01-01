Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 6

На Амур.инфо – график работы медицинских организаций Приамурья в праздничные дни

На Амур.инфо – график работы медицинских организаций Приамурья в праздничные дни
Фото: Амур.инфо

Амурский минздрав подготовил график работы медицинских организаций Благовещенска и других населенных пунктов Амурской области на новогодние праздники – с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Это больницы, диспансеры и поликлиники городов и сел, ФАПы, станции скорой медицинской помощи и другие медучреждения.

График работы медицинских организаций Благовещенска

Наименование организации, юридический адрес

Режим работы

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26

Стационар - круглосуточный режим работы. ОСП «Благовещенская ЦРБ» (г.Благовещенск) - 02.01.2019, 05.01.2019 – с 08.00 до 14.00

ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108

Круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО "Амурский областной противотуберкулезный диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Литейная, д.5

Круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО "Амурский областной наркологический диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная д.32

Стационар, отделение на освидетельствование на состояние опьянения, отделение неотложной наркологической помощи, г.Свободный реабилитационное отделение, г.Белогорск наркологическое отделение - круглосуточный режим работы; поликлиника: 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Поликлиника г.Белогорск - 03.01.2019, 05.01.2019 - с 09.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" Амурская область, город Благовещенск, ул. Новая, д. 41

31.12.2018, 02.01.2019, 05.01.2019, 07.01.2019 - с 08.00 до 15.30

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Батарейная, д. 15

Круглосуточный режим работы

ГАУЗ "Амурский областной онкологический диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 110

Стационар - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019. 08.01.2019 - с 09.00 до 12.00

ГБУЗ "Амурская областная психиатрическая больница": Амурская область, с. Усть - Ивановка, ул. Больничная, д. 32

Стационар - круглосуточный режим работы; диспансерные отделения (поликлиники) г. Благовещенск, г. Свободный – 03.01.2019, 06.01.2019 – 8.00-14.00

ГБУЗ АО "Амурская областная стоматологическая поликлиника": Амурская область, город Благовещенск, ул. Островского, д.53

31.12.2018 - с 07.30 до 12.30 (оказание круглосуточной неотложной стоматологической помощи – кабинет экстренной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике г. Благовещенска по адресу: ул. Дьяченко, 3)

ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный": Амурская область, город Благовещенск, ул.Воронкова д.28

Круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 1": Амурская область, город Благовещенск, ул. Калинина, д. 82

ул. Калинина, 82, поликлиника – 31.12.2018 – 8.00-13.00 (рабочий день по субботе); 02.01.2019 – 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00; офис врача общей практики: г.Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 11/1 - 31.12.2018 – 8.00-13.00 (рабочий день по субботе); 03.01.2019 – 05.01.2019, 08.01.2019 - 08.00 до 13.00; офис врача общей практики п. Аэропорт - 05.01.2019 - с 08.00 до 13.00

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»: Амурская область, город Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 195/1

31.12.2018, 03.01.2019 – 05.01.2019; 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00; офис врача общей практики в Моховой Пади - 03.01.2019, 08.01.2019 с 08.00 до 14.00. ФЛГ- станция: 04.01.2019 с 08.00 до 14.00

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 3": Амурская область, город Благовещенск, ул. Театральная, д. 28

31.12.2018; 03.01.2019; 04.01.2019; 05.01.2019; 06.01.2019; 08.01.2019 – 8.00 – 14.00

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 4": Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д. 213

31.12.2019, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная, д. 45

Детские поликлиники: № 1, 2, 3, 4: 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Неотложная помощь: 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 14.00 до 18.00; детская стоматологическая поликлиника: 30.12.2018 – 8.00-14.00; 31.12.2018 – 08.01.2019 - круглосуточный режим работы. Молочная кухня - 30.12.2018 – 08.01.2019 – 11.00-13.00

ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная, д. 32

Стационар: круглосуточный режим работы. Женская консультация № 2: 02.01.2019, 05.01.2019 - с 08.00 до 13.00. Женская консультация № 1: 02.01.2019, 05.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии: круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО "Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска": Амурская область, город Благовещенск

Круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска": Амурская область, город Благовещенск, ул. Дьяченко д.3

Неотложная стоматологическая помощь – круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»

04.01.2019 - 07.01.2019 круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови»

Круглосуточный режим работы

График работы медицинских организаций Амурской области

Наименование организации, адрес

Режим работы

ГАУЗ АО "Белогорская больница": Амурская область, город Белогорск, ул. Набережная, д. 116

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до 17.00, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00. ОСП «Амурская участковая больница» и «Томичевская больница»: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до17.00; 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Свободненская больница": Амурская область, город Свободный, ул. Луговая д.5

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Детская поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019 г., 08.01.2019 г. - с 08.00 до 14.00. Женская консультация: 04.01.2019, 05.01.2019 с 09.00 до 14.00. Травматологический пункт: 03.01.2019, 04.01.2019 с 08.00 до 15.30 – амбулаторный прием, оказание неотложной помощи; 31.12.2019-08.01.2019 – оказание неотложной помощи врачами травматологами-ортопедами в приемном отделении стационара в круглосуточном режиме, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 15.30. Обособленные структурные подразделения (амбулатории, участковые больницы) 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 14.00 - амбулаторный прием, патронажи, обслуживание вызовов. Обособленные структурные подразделения (ФАПы) - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника": Амурская область, город Свободный, ул. Карла Маркса, д.17; ул. Орджоникидзе, д. 78; ул. Мухина, д. 49

Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00 31.12.2018, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 12.00. 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Шимановская больница": Амурская область, город Шимановск, ул. Больничная д.1

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы Поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 10.00. Врачебные амбулатории: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смирнова": Амурская область, город Зея, ул. Гоголя д.5

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиники детская, взрослая, женская консультация 03.01.2019 и 06.01.2019 с 9.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая поликлиника": Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, д. 69А

Поликлиника (хирург): 03.01.2019, 06.01.2019 - 8.00-13.00. В остальное время неотложная и экстренная стоматологическая помощь будет оказываться в ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»

ГБУЗ АО "Архаринская больница": Амурская область, п. Архара, ул. Калинина д. 2

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Амбулаторный прием на базе поликлиники: 03.01.2017, 06.01.2017 с 8.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Бурейская больница": Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 2

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 04.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. ВА с. Безозерное, ФАПы, Талаканская участковая больница: 02.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Завитинская больница": Амурская область, город Завитинск, ул. Советская, д. 81

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. Поликлиника (детская): 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00

ГАУЗ АО "Ивановская больница: Амурская область, Ивановский район, село Ивановка, ул. Ленина, д. 67

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Амбулатории ГАУЗ АО «Ивановская больница»: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 12:00

ГБУЗ АО "Константиновская больница": Амурская область, с. Константиновка, ул. Пионерская, 115

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая, детская), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019– с 08.00 до 15.00

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница": Амурская область, п. Магдагачи, ул. Лесная, д. 17

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника, амбулатории, ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019- с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО «Мазановская больница»: Амурская область, с. Новокиевский Увал, ул.Советская д.4

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 12.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, акушер-гинеколог, хирург)

ГАУЗ АО "Михайловская больница": Амурская область, с. Поярково, ул. Амурская, д. 79

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Михайловская участковая больница с. Михайловка; Ново-Чесноковская участковая больница с. Н-Чесноково; поликлиника с Поярково: 03.01.2019, 05.01.2019, – с 09.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница": Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 66

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, зубной врач, хирург)

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница": Амурская область, город Райчихинск, ул. Центральная д.7

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника и амбулатория: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс": Амурская область, п. Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Взрослая и детская поликлиники - 29 декабря 2018 года - с 07.30 до 16.00; 03, 06 января 2019 года – с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Ромненская больница": Амурская область, поселок Ромны, ул. Комсомольская 54

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 05.01.2019 – с 08.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Святоруссовка 06.01.2019 с 8.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Поздеевка 04.01.2019 с 8.00 до 12.00. ФАПы - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим

ГБУЗ АО "Селемджинская больница": Амурская область, п. Экимчан, ул. Ленина, д 76

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 до 12.30

ГБУЗ АО "Серышевская больница": Амурская область, п. Серышево, ул. Ленина д.10

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Сковородинская центральная районная больница": Амурская область, город Сковородино, ул. Победы д. 10

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника ЦРБ: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00. Участковые больницы: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Тамбовская больница": Амурская область, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 08.00 до 12.00. Раздольненская участковая больница, ФАПы, амбулатории - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО "Тындинская больница": Амурская область, город Тында, ул. Зеленая, д. 1

Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника взрослая, детская консультация: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 08.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Тындинская стоматологическая поликлиника:" Амурская область, город Тында, ул. Красная Пресня, д.7

31.12.2018, 03.01.2019 г., 05.01.2019 г., 07.01.2019 г. – с 09.00 до 13.00. Остальные дни - неотложная стоматологическая медицинская помощь оказывается на базе ГАУЗ АО "Тындинская больница"

Просмотров всего: 2417

#праздники

распечатать


Общество

Фоторепортаж Амур.инфо: предновогодние гулянья в снежном городке Благовещенска
Общество 7

Столица Приамурья приветствовала наступающий год фейерверком (фото, видео)
Общество 2

Новый год на боевом дежурстве встретят военнослужащие ВВО
Общество 14

Жители амурского села пожаловались, что их лишают новогодней дискотеки

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    Братеев1, запиши себе на память!

    А то опять будешь кричать, что врачи не работают, оппозицию лечить не хотят! )))

  • Братеев1

    Братеев1
    4 дня назад

    медицина не разбирает людей по партиям-в отличии от тебя

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    Братеев1

    медицина не разбирает людей по партиям



    Иногда я сожалею, что им не дано такое право!



    А то некоторые обсирают их безосновательно ради дешёвенького пиара, а чуть что, сразу к ним и побегут!



  • Братеев1

    Братеев1
    3 дня назад

    бегут что б заразиться гепатитом?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    Братеев1

    бегут что б заразиться гепатитом?



    Верно!



    Ты же уже знаешь, к какому врачу пойти для этой цели.



  • Братеев1

    Братеев1
    3 дня назад

    Старый ты мешаешь объективной разборке дела

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь