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сегодня, 11:43 0

Благовещенский бассейн «Надежда» работает в новогодние праздники

Благовещенский бассейн «Надежда» работает в новогодние праздники
Фото: instagram.com/bassein_nadezda

Администрация Благовещенска на своем сайте сообщила, что городской бассейн «Надежда» будет работать в новогодние январские праздники. Режим работы 3, 4, 5, 6 и 8 января – с 11:00 до 17:00. 1, 2 и 7 января – выходные.

В дни новогодних каникул и по воскресеньям в течение всего января для всех посетителей бассейна будет действовать праздничная акция. Стоимость разовых посещений для взрослых составит 200 рублей в час; пенсионерам, студентам и детям – 100 рублей в час. При этом акция не распространяется на приобретение абонементов.

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#Новый год #отдых

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