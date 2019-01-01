Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:29 2

Почти 300 аварийных бригад следят за объектами ЖКХ Приамурья в новогодние праздники

Почти 300 аварийных бригад следят за объектами ЖКХ Приамурья в новогодние праздники

На рабочем совещании правительства Амурской области обсудили вопрос готовности предприятий ЖКХ Приамурья к работе в период новогодних праздников. На территории области сформировано 296 аварийных бригад. Все муниципалитеты подтвердили готовность специалистов и техники к устранению возможных аварий.

Как рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев, на 19 декабря фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили: уголь – 105 %, мазут – 71 %, дрова – 171 %.

«Рекомендовано ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области" ежедневно представлять в министерство ЖКХ области информацию о прохождении отопительного периода в муниципальных районах и городских округах области, при возникновении аварийных ситуаций немедленно оповещать ответственных лиц», – сказал министр.

Также ежедневно информировать министерство ЖКХ региона будут главы районов и городских округов.

Для обеспечения условий оперативной ликвидации и минимизации последствий возможных аварий на объектах жизнеобеспечения области, обеспечения безопасного функционирования объектов в период проведения новогодних и рождественских праздников 2019 года главам муниципальных образований области даны несколько рекомендаций.

Так, рекомендовано организовать четкое взаимодействие предприятий коммунальной энергетики с филиалами ОАО «ДРСК»; создать и поддерживать на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях ЖКХ; организовать взаимодействие с органами внутренних дел, предусмотрев включение в маршруты патрулирования проверяемых объектов; обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие у них необходимых материалов, оборудования и транспорта и спецтехники; организовать проведение дополнительных проверок готовности резервных источников электроснабжения (дизельных электростанций); организовать круглосуточные дежурства руководителей жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий, руководителей муниципальных образований, обеспечить действенный контроль за работой персонала котельных с проведением выездных проверок.

Просмотров всего: 543

#ЖКХ #праздники

распечатать


Общество

Фоторепортаж Амур.инфо: предновогодние гулянья в снежном городке Благовещенска
Общество 8

Столица Приамурья приветствовала наступающий год фейерверком (фото, видео)
Общество 2

Новый год на боевом дежурстве встретят военнослужащие ВВО
Общество 14

Жители амурского села пожаловались, что их лишают новогодней дискотеки

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    6 дней назад

    как Гордеев отчитывается мы уже видели по Циолковскому

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Это точно ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь