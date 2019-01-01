Почти 300 аварийных бригад следят за объектами ЖКХ Приамурья в новогодние праздники

На рабочем совещании правительства Амурской области обсудили вопрос готовности предприятий ЖКХ Приамурья к работе в период новогодних праздников. На территории области сформировано 296 аварийных бригад. Все муниципалитеты подтвердили готовность специалистов и техники к устранению возможных аварий.

Как рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев, на 19 декабря фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили: уголь – 105 %, мазут – 71 %, дрова – 171 %.

«Рекомендовано ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области" ежедневно представлять в министерство ЖКХ области информацию о прохождении отопительного периода в муниципальных районах и городских округах области, при возникновении аварийных ситуаций немедленно оповещать ответственных лиц», – сказал министр.

Также ежедневно информировать министерство ЖКХ региона будут главы районов и городских округов.

Для обеспечения условий оперативной ликвидации и минимизации последствий возможных аварий на объектах жизнеобеспечения области, обеспечения безопасного функционирования объектов в период проведения новогодних и рождественских праздников 2019 года главам муниципальных образований области даны несколько рекомендаций.

Так, рекомендовано организовать четкое взаимодействие предприятий коммунальной энергетики с филиалами ОАО «ДРСК»; создать и поддерживать на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях ЖКХ; организовать взаимодействие с органами внутренних дел, предусмотрев включение в маршруты патрулирования проверяемых объектов; обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие у них необходимых материалов, оборудования и транспорта и спецтехники; организовать проведение дополнительных проверок готовности резервных источников электроснабжения (дизельных электростанций); организовать круглосуточные дежурства руководителей жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий, руководителей муниципальных образований, обеспечить действенный контроль за работой персонала котельных с проведением выездных проверок.