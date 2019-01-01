Благовещенские автоинспекторы напоминают о правилах безопасности на дороге

У школьников начинаются зимние каникулы. Благовещенские автоинспекторы обращают внимание родителей и автомобилистов о необходимости быть особенно внимательными в этот период.

По статистике, в праздники количество ДТП увеличивается. Так, за 10 праздничных дней и зимних каникул в январе 2018 года в Амурской области произошло 166 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения. В девяти авариях пострадали люди. Один человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести. ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Всего за указанный период сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 2 874 нарушения правил дорожного движения. Самыми частыми и грубыми нарушениями правил дорожного движения являются пьяное вождение, переход проезжей части в не установленном для этого месте, превышение скорости водителями авто, нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Тем временем дорожное движение в зимнее время накладывает на его участников ограничения и обязанности, которые следует учитывать как водителям, так и пешеходам. На зимней дороге автомобиль ведет себя по-другому и с этим необходимо считаться.

Родителям нужно постоянно напомнить детям, что остановочный путь машины в условиях гололеда или снежного наката больше, чем на сухом асфальте. Если пешеход неожиданно выходит на дорогу перед близко движущимся авто, то машина просто не успеет остановиться.

Пешеход должен обозначить себя на дороге. Зимой темнеет рано, поэтому пешеходам, особенно несовершеннолетним, нужно носить «светлячки» – световозвращающие элементы. Особенно внимательными пешеходы должны быть во время метели. В это время видимость сильно ухудшается.

«Мы, взрослые, должны быть образцовыми участниками дорожного движения, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения. Показывать детям только положительные примеры, ведь они смотрят на нас и копируют наше поведение», – обращается ко всем начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.