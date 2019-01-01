«Почта России» не будет обслуживать амурчан 1, 2 и 7 января

«Почта России» сообщила о режиме работы в праздничные дни. График работы почтовых отделений изменится.

29 декабря отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря – по графику субботы, пишет пресс-служба УФПС Амурской области.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей России. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android и Windows Phone.