Гороскоп на 1 января: Близнецы встретят судьбу, а Овны проведут день с родными

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня не стоит отрываться от семьи. Побудьте с близкими, поиграйте в настольные игры, отправьтесь на горки. Этот день укрепит все родственные связи.

Телец. Сегодня у Вас будет сильная слабость, не будет желания что-то делать. Оставайтесь дома и отдыхайте.

Близнецы. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Поход в кафе или на каток может удачно изменить будущее.

Рак. В любви все благополучно, если не считать того, что может возникнуть ревность. Ракам стоит провести этот день вместе со своим избранником и отдохнуть от окружающей суеты.

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Лев. Можно приятно провести время. Вероятны новые знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы скучали. Возможны неожиданные денежные поступления, подарки, удачные покупки.

Дева. В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не стоит принимать какие-либо решения под влиянием эмоций, отдохните душой, расслабьтесь, для этого сегодня у Вас есть все шансы.

Весы. Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Не считайте себя всемогущими, не пытайтесь переделать то, что невозможно.

Скорпион. Звезды предсказывают Скорпионам важную встречу во второй половине дня. Если сегодня Вы решите выйти из дома, то возможен неприятный разговор. Постарайтесь сегодня отдыхать и привести мысли в голове в порядок.

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Стрелец. Сегодняшний день готовит для Вас массу приятных подарков и сюрпризов. Маленькие презенты осчастливят Вас, а вечер порадует приятными встречами.

Козерог. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека. Сегодняшний день - отличный вариант встретиться с друзьями.

Водолей. Сегодня не стоит много думать о работе. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Время стоит провести в расслабленном и инертном состоянии.

Рыбы. Вам могут неожиданно устроить сегодня приятный сюрприз. В первой половине дня не стоит выходить из дома, а вот вечер звезды советуют провести в шумной компании друзей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось стричь, целлофановый, джунгли, туча, то посмотрите значение в соннике.