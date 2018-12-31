Столица Приамурья приветствовала наступающий год фейерверком

Фото: Амур.инфо

Благовещенск встречает новый, 2019 год. Вечером 31 декабря на площади имени Ленина провели новогоднее театрализованное представление, а ровно в 20 часов грянул фейерверк. Амур.инфо предлагает полюбоваться зрелищем с необычного ракурса – с кровли Дома на набережной.

К моменту начала фейерверка на площадь и набережную Амура вышли тысячи человек. Когда грянули первые залпы салюта, людское движение остановилось: почти все замерли и стали смотреть в небо.

В течение пяти минут небо озарялось яркими многоцветными вспышками – ввысь летели фейерверки, разлетаясь сверкающими искрами. После того как все закончилось, над площадью раздался радостный шум – люди одобрительно кричали.

«Шикарный фейерверк был, мне очень понравилось, – рассказала корреспонденту ИА Амур.инфо горожанка Светлана Ильинична. – Поздравляю всех амурчан с Новым годом, пусть все у нас будет благополучно!»

«Мы специально приехали пораньше, успели покататься с горок, посмотрели фейерверк, сейчас поедем домой, к праздничному столу. Желаю всем семейного счастья, домашнего тепла и уюта, ведь главное в жизни – это семья. Есть семья, все остальное будет», – уверена Оксана, мама двоих маленьких детей.

«Я здесь с семьей, народу очень много на площади, было весело. Ребенку очень понравились снежные фигуры на площади, на горку мы не рискнули забираться, слишком много было желающих прокатиться, мы лучше потом приедем, когда будет поменьше людей», – поделился Игорь Анатольевич, отец пятилетнего Ромы. Роман добавил: «И коньки возьмем!»

Движение на улице имени Ленина на участке от Пионерской до Шимановского перекрывали грузовиками, работали экипажи дорожно-патрульной службы. Перекрытие сняли в 20:30. К окончанию фейерверка на улице 50-летия Октября от Ленина до Зейской пассажиров ждали автобусы.

2018-й остается позади. Впереди амурчан ждут праздничные выходные. Программа мероприятий, запланированных в Благовещенске на это время, опубликована на Амур.инфо. Редакция информагентства поздравляет читателей с Новым годом!