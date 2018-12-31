С 2019 года в России перестанут появляться обманутые дольщики

Депутат амурского заксобрания Юрий Кушнарь прокомментировал завершение реформы долевого строительства в России. Он назвал последние законодательные изменения рациональными и обоснованными.

Новые правила, которые начнут действовать в 2019 году, понятны и оправданы, считает депутат-единоросс, возглавляющий профильный комитет в региональном заксобрании. Законопроект, повышающий гарантии защиты дольщиков, Госдума приняла в декабре в третьем чтении.

Депутат фракции партии «Единая Россия» регионального заксобрания, председатель общественного совета федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Юрий Кушнарь назвал последние законодательные изменения рациональными и обоснованными: «Проблема дольщиков не нова. С каждым годом люди становятся все более грамотными, при этом зачастую верно оценивают риски, соглашаясь участвовать в долевом строительстве. Но мы вновь и вновь сталкиваемся с проблемой обманутых дольщиков. Чтобы обойтись в дальнейшем без трагедий, а квартирный вопрос может до них довести, необходима реформа долевого строительства», – сказал Юрий Васильевич.

Фото: amur.er.ru

Как напомнил Кушнарь, с 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, перейдут на схему с применением эскроу-счетов. Дольщики, согласно этой схеме, передают средства не строительной компании, а банку, который держит деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта.

«Новый механизм в принципе исключает появление обманутых дольщиков. А само долевое строительство перестает быть лотереей, итогом которой может быть как счастливое новоселье семьи, так и банкротство строительной фирмы, – подводит итог Юрий Кушнарь. – Да, строительные компании потеряют свободу действий: они не смогут по своему усмотрению с первых же дней распоряжаться средствами граждан, в том числе проводить какие-то рискованные, приносящие дополнительную прибыль операции. Средства будут под замком и под контролем. Вместе с тем нельзя забывать, что государство по-прежнему заинтересовано в росте объемов ввода жилья, в поддержке добросовестных застройщиков. Поэтому реформу долевого строительства нужно рассматривать как способ навести в отрасли порядок, защитить права россиян на доступное жилье, сохранив при этом удобную и важную для застройщиков форму долевого участия граждан в строительстве многоквартирных жилых домов».

Кроме того, депутат отметил, что решение проблемы уже обманутых дольщиков остается одной из первостепенных задач региональной власти. На выплаты пострадавшим из областного бюджета направляются значительные средства. Всего на конец ноября с 2017 года за предоставлением мер государственной поддержки в Амурской области обратились более 370 человек.

Фото: amur.info

«Решения по дольщикам были приняты уже. В течение двух лет все они получат выплаты в соответствии с законодательством, которое было принято несколько лет назад в Амурской области. Порядка 140 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, нам необходимо за два года выплатить дольщикам», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя проблему обманутых дольщиков.

Интервью главы региона опубликовано на Амур.инфо.